Macron: Kudüs’te Trump’ın hatasına düşmeyeceğim

Ortadoğu'da Kudüs konusunda yaptığı açıklamalarla büyük bir krize sebep olan ABD Başkanı Trump'a Fransa'dan sert bir gönderme geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Trump'ın hatasına uyup, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayacağım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz aylarda Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımış ve hem bölgede hem de ikili ilişkilerde ciddi bir kriz yaratmıştı. Trump’ın açıklamalarına başta Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arap liderler olmak üzere birçok Avrupalı siyasi tepki göstermişti.

İsrail’in çok okunan gazetelerinden Haaretz’te bugün yer alan bir haberde Macron’un Kudüs hakkındaki detayları yorumlarına yer verildi. Gazete, Fransız Cumhurbaşkanı Macron’un ülkedeki Yahudi cemaatinin bir yemeğine katıldığı ve burada yaptığı açıklamalara yer verdi. Fransa’daki Yahudi dernek ve kuruluşlarının şemsiye kuruluşu olarak bilinen Crif’in yıllık yemeğinde konuşan Macron başta anti semitizm olmak üzere birçok konuda konuştu.

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Macron, Trump’ın büyük tartışma yaratan Kudüs kararı hakkında da açıklamalarda bulundu. Macron, “Fransa ile İsrail’in ilişkilerini kuvvetlendirmek istiyorum fakat ABD Başkanı Donald Trump’ın ayak izini takip etmeyeceğim” dedi. Macron, Trump gibi Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımayacağını vurgularken, “Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmenin sonuçları herkes için kötü, buna İsrail dedahil. Eğer Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanırsak, bu bizim ‘dürüst arabulucu” kimliğimizi ortadan kaldırır. Dürüst arabuluculuk herkes için en faydalı şey” ifadesini kullandı.Haaretz’in haberinde Macron’un, Trump’ın Kudüs kararı hakkında “Barış sürecine zarar veren bir hata” yorumunu yaptığı belirtildi.