May’i tutabilene aşk olsun… Haydi eller havaya!

İngiltere Başbakanı Theresa May bir kez daha dans figürleriyle sosyal medyanın gündeminde. May daha önce Kenya ve Güney Afrika ziyaretlerinde sergilediği dans figürleri alaya alınmıştı.

Ancak eleştirilere aldırmayan May, Birmingham’daki Muhafazakar Parti Konferansı’nın 3. ve son günündeki açılış konuşmasına etkileyici bir giriş yapmak istedi.

May siyasi hayatının en önemli konuşmalarından biri öncesinde sahneye, ünlü İsveçli pop grubu ABBA’nın ‘Dancing Queen’ (Dans eden Kraliçe) adlı şarkısı eşliğinde dans ederek çıktı.

