May’i tutabilene aşk olsun… Haydi eller havaya!

Bu yılki Afrika temasları sırasında yaptığı ilginç dans figürleriyle dikkat çeken İngiltere Başbakanı Theresa May bu kez dans 'hünerini' Birmingham'da yapılan yıllık Muhafazakar Parti Konferansı'nda sergiledi. May açılış konuşması için çıktığı sahneye ABBA grubunun 'Dancing Queen' parçası eşliğinde dans ederek geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May bir kez daha dans figürleriyle sosyal medyanın gündeminde. May daha önce Kenya ve Güney Afrika ziyaretlerinde sergilediği dans figürleri alaya alınmıştı.

Ancak eleştirilere aldırmayan May, Birmingham’daki Muhafazakar Parti Konferansı’nın 3. ve son günündeki açılış konuşmasına etkileyici bir giriş yapmak istedi.

May siyasi hayatının en önemli konuşmalarından biri öncesinde sahneye, ünlü İsveçli pop grubu ABBA’nın ‘Dancing Queen’ (Dans eden Kraliçe) adlı şarkısı eşliğinde dans ederek çıktı.

Prime Minister Theresa May dances on stage to ABBA’s Dancing Queen as she prepares to give her speech to the Conservative Party conference Watch live: https://t.co/UdYThWRiJQ#CPC18 pic.twitter.com/AglmVE8Q5R — ITV News (@itvnews) 3 Ekim 2018

Daha önce bir röportajında favori şarkılarından birinin ‘Dancing Queen’ olduğunu açıklayan May’in figürleri salondakiler tarafından alkış aldı.



‘Sosyal medya acımasız’



Ancak sosyal medya, salondakiler kadar merhametli değildi. İşçi Partisi milletvekili Angela Rayner Twitter’dan üzgün surat emojisiyle birlikte “ABBA’nın Dancing Queen şarkısıyla dans etmeyi severdim” diye yazdı.

‘Joe Blob’ adlı Twitter kullancısı da “Dancing Queen parçasını dinlemeyi severdim şimdi her çalındığında kusmak için kovaya ihtiyacım var” mesajını paylaştı.

‘İngiltere korkmuyor’

May konuşmasında ülkesinin herhangi bir anlaşmaya varılmaksızın AB’den ayrılmaktan korkmadığını söyledi.

AB ile Brexit konusunda bir anlaşmaya varmayı herkesten çok kendisinin istediğini belirten May, “Ancak bu ne pahasına olursa olsun anlaşmak anlamına asla gelmez. İngiltere, eğer mecbur kalırsa, anlaşmasız ayrılıktan da korkmuyor” ifadelerini kullandı.