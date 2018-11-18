Meghan’a Saray’dan çok sert moda uyarısı

Prens Harry ile evlenerek İngiliz kraliyet ailesine 6 ay önce katılan Meghan Markle'ın, saray içerisinde huzursuzluk yarattığı ve hem kıyafet tercihleri hem de gün içindeki rutini dolayısıyla tepki çektiği ve birçok kez uyarıldığı ortaya çıktı. İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Mail on Sunday, Sussex Düşesi unvanını alan Markle'ın, Saray tarafından, "Daha az Hollywood yıldızı gibi giyin" şeklinde uyarılar aldığını aktardı.

19 Mayıs’ta Prens Harry ile evlenerek İngiliz kraliyet ailesine adım atan Meghan Markle’ın son 6 ayda ortalığı bir hayli karıştırdığı ortaya çıktı… Kraliyet ailesine girdikten sonra saray içerisindeki düzeni hem alışkanlıklarıyla hem de giyim tercihiyle bozan Markle’ın birçok kez uyarı aldığı da açıklandı.

Mail on Sunday’e konuşan kraliyet ailesi içindeki kaynaklar, yetkili ve görevlilerin uyarılarına rağmen Markle’ın giyiminin başta Kraliçe Elizabeth olmak üzere birçok kişinin tepkisini çektiğini aktardı.

Kraliçe’nin Meghan’ın Givenchy tarafından yapılan gelinliği giymesine izin verdiği fakat daha sonra giydiği kıyafetleri onaylamadığı ortaya çıktı. Kensington Sarayı’ndan bir kişi, “Meghan’a daha az Hollywood yıldızı ve daha çok bir soylu gibi giyinmesi konusunda uyarılar yapıldı” dedi. Meghan’ın özellikle kraliyet ailesinin genelde yas döneminde tercih ettiği siyah kıyafet ve elbiseleri giymesinin saray içerisinde rahatsızlık yarattığı aktarılırken, Kraliçe’nin bu durumdan çok rahatsız olduğu ifade edildi.

ŞAPKA KRİZ ÇIKARDI

Kraliçe’nin Meghan ile arasının iyi olduğu fakat ikisi arasındaki tansiyonun Haziran ayındaki Cheshire ziyaretinde arttığı ifade edildi. Kraliçe’nin yardımcıları Meghan’ın bu ziyaret sırasıdna şapka giymesini istedi, fakat Meghan bunu reddedince kriz büyüdü. Kraliçe’nin şapka takacağını açıklamasının ardından aynısını yapmasını gereken Meghan da bu temasta şapka tercih etti.

Öte yandan saray içerisindeki düzene de baş kaldıran Meghan Markle’ın sabahları saat 05:00’te ayağa kalktığı ortaya çıktı. Markle’ın erken kalkarak çalışmalara başladığı ve birçok yardım kuruluşunu ziyaret ettiği ifade edildi. Markle’ın sivil olarak İngilizlerle bir araya geldiği ve insanlara yardım ettiği de ifade edildi. Markle’ın saray içerisindeki bu enerjinin birçok saray çalışanı ve kraliyet ailesinin üyesi tarafındna tepki topladığı da vurgulandı.