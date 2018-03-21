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Mezarlıkta korkunç görüntü! Yanında kan dolu biberonu ve gözleriyle takip ediyor

Meksika'daki isimsiz bir mezarın yanı başında bulunan ve gözleriyle karşısındaki insanı takip eden oyuncak bebek, içi kan dolu biberonuyla dünyanın en korkunç bebeği ünvanını kazanmış durumda.

android-time 19:48 21 Mart 2018
Haberler Dünya
Meksika'daki isimsiz bir mezarın yanı başında bulunan ve gözleriyle karşısındaki insanı takip eden oyuncak bebek, içi kan dolu biberonuyla dünyanın en korkunç bebeği ünvanını kazanmış durumda.

Gözleriyle sizi takip eden dünyanın en korkunç oyuncak bebeğinin görüntüleri internette büyük ilgi çekti.

İSİMSİZ BİR MEZARIN ÜZERİNDE DURUYOR

Meksika’da bulunan bir mezarlıkta, isimsiz bir mezarın üzerine konulmuş halde bulunan bebek, ziyaretçileri ürkütüyor.

GÖZLERİYLE TAKİP EDİYOR

Sosyal medyada yayınlandıktan sonra 350 binden fazla izlenme alan bebeğin görüntülerinde, ne tarafa giderseniz gidin gözleriyle sizi takip etmesi dikkat çekiyor. Yanında biberon içinde bir şişe kan ile bulunan vampir bebek, ünlü film karakteri Chucky ile karşılaştırılıyor.

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