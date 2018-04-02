Muhalif gruplar Duma’dan çekiliyor

Suriye'de muhaliflerin başkent Şam yakınında tutundukları son yerleşim yeri olan Duma'dan çekileceği bildirildi. Sivillerin tahliyesi için de uzlaşmaya varıldı.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde silahlı muhaliflerin kontrol ettiği son yer olan Duma’nın tahliye edilmesi konusunda uzlaşmaya varıldığı bildirildi.

Hizbullah’ın denetimindeki bir televizyon kanalının aktardığına göre Duma’daki silahlı grup Ceyş’ül İslam (İslam Ordusu) ile Rusya arasında yapılan görüşmeler sonuç verdi. Buna göre muhalifler Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırı yakınında bulunan Cerablus’a tahliye edilecek.

Suriye resmi haber ajansı SANA ise bir başka silahlı grup Feylak el Rahman’ın tahliyesi için Suriye yönetiminin otobüs gönderdiğini bildirdi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü hükümet güçlerinin kuşatması altındaki kentten bir grup sivilin tahliyesi için de anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde çok sayıda sivil ile bir grup muhalif ve aileleri Doğu Guta’dan İdlib’e tahliye edilmişti. Duma aynı zamanda, 2011’de Beşar Esad iktidarına karşı sokak gösterilerinin başladığı ilk yerleşimlerden.

Suriye Ordusu: Kasaba ve köylerin çoğu geri alındı

Doğu Guta’daki diğer iki muhalif grup ise daha önce tahliye konusunda hükümet güçleriyle uzlaşmaya varmıştı. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü bu bağlamda şimdiye kadar yaklaşık 45 bin sivil ve muhalifin Doğu Guta’dan ayrıldığını tahmin ediyor. Suriye ve Rusya’ya göre ise bölgeden tahliye edilenlerin sayısı 100 binden fazla.

Suriye ordusundan Cumartesi günü yapılan açıklamada Doğu Guta’daki kasaba ve köylerin çoğunun geri alındığı belirtildi. Ordu sözcüsü devlet televizyonunundan yaptığı açıklamada “haftalardır süren askeri harekatın başkent Şam’ın güvenliğini sağladığını ve ülkenin diğer bölgeleriyle ana bağlantısının temin edildiğini” kaydetti. Hükümet güçleri şu anda Doğu Guta’nın yaklaşık yüzde 95’inin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suriye ordusu Rus Hava kuvvetlerinin desteği ile Şubat ayı ortasında Doğu Guta’ya yönelik kapsamlı bir operasyon başlatmıştı. Suriye’nin başkenti Şam’a yakınlığı nedeniyle Doğu Guta’nın geri alınmasının Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için stratejik ve sembolik açıdan çok büyük bir önemi bulunuyor.