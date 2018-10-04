Müzayede evinde rekor kırıldı: Bir şişe içkiye 6.7 milyon TL verildi

Gastronomi dünyası, önceki gün İskoçya'daki müzayede evinde gerçekleşen açık artırmayı konuşuyor... Açık artırmanın merkezinde ise 60 yıllık bir viski var. Macallan Valerio Adami 1926 isimli dolu şişe tam 848.750 İngiliz pounduna (Yaklaşık 6.7 milyon TL) alıcı buldu.

Sık sık tarihi eser ve sanat eserlerinin rekor kırdığına alışık olduğumuz müzayede evlerinde bir rekor kırıldı…. 1926 yılında şişelenen bir viski dün görücüye çıktı. 60 yıllık bir şişe Macallan Valerio Adami 1926 kıyasıya bir mücadele ile yeni sahibine kavuştu.

İskoçya’nın Edinburgh kentinde yer alan Bonhams Müzayede Evi’nde gerçekeşen açık artırmada “malt viskinin Rolls Royce’u” olarak bilinen Macallan Valerio Adami 1926 rekor fiyata satıldı. Viski tam 848.750 İngiliz pounduna satıldı. Yaklaşık 6.7 milyon TL’ye denk gelen bu miktarı Asya’da yaşayan bir koleksiyonerin telefon ile iletişime geçerek satın aldığı belirtildi. Açık artırma sırasında birçok alıcının kıyasıya rekabet içine girdiği ifade edildi.

Şirkette, viski uzmanı olarak görev yapan Martin Green, İngiliz basınına konuştu. Green, “Bu şişe, maltların Rolls Royce’udur. Açıkçası ne olacağını bilmiyoruz fakat bir şişe viskiye milyonlarca pound verebilen birisinin onu içmek isteyeceğine şüphe etmiyoruz. Bu şişe tam müzelik” dedi.