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Myanmar’da köyler sular altında kaldı: 50 bin kişi tahliye edildi

Myanmar’da bir barajda meydana gelen yarık nedeniyle köyler sular altında kaldı. Bölgede yaşayan 50 bin kişi tahliye edildi.

android-time 22:56 29 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Myanmar’da köyler sular altında kaldı: 50 bin kişi tahliye edildi
Myanmar’da bir barajda meydana gelen yarık nedeniyle köyler sular altında kaldı. Bölgede yaşayan 50 bin kişi tahliye edildi.

Myanmar'da Muson yağmurları nedeniyle barajın hasar görmesi sonucu Bago şehrindeki köyler sular altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri evlerinde mahsur kalan insanları kurtarma çalışmalarını sürdürürken, köylerde yaşayan 50 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

Sel yüzünden 50 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Reuters

Sel yüzünden 50 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Reuters

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, can kaybı yaşanmadığı tahliye edilen kişilerin 30 kamp merkezine yerleştirildiği belirtildi. Sular altında kalan köylerdeki 14 binden fazla evin zarar gördüğü, yaklaşık 63 bin kişinin ise etkilendiği ifade edildi.

Reuters

Reuters

Taşkın nedeniyle,  Myanmar’ın iki büyük şehrini birbirine bağlayan Yangon-Mandalay karayolundaki bir köprünün de zarar gördüğü öğrenildi.  İHA

Son güncelleme: android-time 23:1229.08.2018
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