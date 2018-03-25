NASA astronotları açıkladı: Uzaylılar var mı?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) üst düzey astronotları katıldıkları bir etkinlikte herkesin yanıt aradığı "Uzaylılar var mı" sorusuna yanıt verdi.

NASA’nın uzay görevlerinde uzun yıllar çalışan ve araştırmalarda bulunan bilim insanları ve astronotlar düzenlenen bir etkinlikte konuştu. ABD’nin Los Angeles kentinde bir araya gelen bilim insanları ve astronotlar açıklamalarda bulundu. Ünlü yönetmen Darren Aronofsky’nin yeni projesi One Strange Rock için bir araya gelen astronotlar, evrenin tahmin edilenden de büyük olduğunu açıklayarak uzaylılarla karşılaşma olasılıklarını sıraladı.

Uzayda 4.000 saat geçiren Kanadalı astronot Chris Hadfield, “Temelde her yıldızın gezegeni olduğunu kanıtladık. Şimdi matematiği yapmak size kalmış. Eğer Mars’ta fosil bulabiliyorsak ya da okyanusun derinlerinde bir kurtçuk bulunabiliyorsa evren hayat doludur. Yaşam bulmak çok kolay fakat zor olan akıllı, karmaşık ve zeki bir hayat formu bulmak” derken ünlü astronom David Kornreich, “Gözlemlenebilir evrende 1 septilyon (1.000.000.000.000.000.000.000.000) yıldız var. Üstelik bu rakam sadece tahmini, bunun çok üzerinde yıldız olabilir. Eğer her bir yıldızın en az 1 adet gezegeni varsa, uzayda akıllı yaşam formu bulunabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

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Eski bir astronot olan Jeff Hoffman da evrende yalnız olmadığımız hakkında görüş bildirdi. Hoffman, “Bir bilim insanı olarak ben kanıtlara bakarım. Henüz bir kanıt yok fakat ben de evrende yalnız olmadığımıza inanıyorum. Kanıt olmamasına rağmen inanıyorum” dedi. National Geographic kanalı için ünlü yönetmen Aronofsky’nin hazırladığı belgesel kapsamında konuşan ilk Afro Amerikan kadın astronot Mae Jemison, “Kanıt bulmak için düşünmeliyiz” dedi.