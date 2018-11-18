Netanyahu köşeye sıkıştı: Hükümeti kurtarmak için son turları yapıyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, sağcı koalisyon hükümetini kurtarmak ve erken seçime gitmek zorunda kalmamak için, koalisyon ortağı Maliye Bakanı Moşe Kahlon ile bir görüşme yapacak.

İsrail’de son günlerde yaşanan kriz sonrasında Başbakan Binyamin Netanyahu, koalisyon ortağı Maliye Bakanı Moşe Kahlon ile görüşme yapacak. Kahlon’un liderliğini yaptığı Kulanu Partisi, iş başındaki koalisyon hükümeti için hayati önemde. Görüşme, Savunma Bakanı Avigdor Lieberman’ın geçen Çarşamba günkü istifasıyla başlayan hükümet krizi ortamında yapılması öngörülen haftalık kabine toplantısından önce yapılacak.

Cuma günü Netanyahu ve bir diğer koalisyon ortağı Naftali Benett arasında yapılan görüşmede uzlaşma sağlanamamıştı. Benett, Savunma Bakanlığı’na atanmadığı takdirde partisi Habayit Hayehudi’yi koalisyondan çekme tehdidinde bulunmuştu. Eski Savunma Bakanı Lieberman, İsrail’in üç gün süren yoğun çatışmaların ardından Hamas ile yaptığı ateşkese karşı çıkmış ve istifa etmişti.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI GELDİ

Liberman ve partisi Yisrael Beiteinu’nun koalisyondan çekilmesiyle, hükümetin İsrail Parlamentosu Knesset’te sadece bir sandalyelik çoğunluğu kaldı. Benett’in partisi, koalisyonun en büyük üçüncü ortağı. Benett çekilirse, Netanyahu başkanlığındaki koalisyon parlamento çoğunluğunu kaybedecek. Benett Cuma günkü görüşmenin ardından erken seçim çağrısında bulunmuş, Netanyahu ise buna karşı çıkmıştı. Moşe Kahlon da koalisyon hükümetinin devam edemeyeceğini düşündüğünü söylemişti.

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NETANYAHU 5. KEZ KAZANIR MI?

Koalisyon hükümeti Mart 2015’ten bu yana iktidarda. Milliyetçi ve dinci partilerden oluşan koalisyon Filistinliler’e karşı sert bir tavırdan yana. İsrail, nisbi seçim sistemi nedeniyle daima hiçbir parti tek başına iktidara gelemediğinden daima koalisyon hükümetleriyle yönetiliyor. Netanyahu erken seçime gitmek istemese de, kamuoyu yoklamaları hala seçmenin Netanyahu’yu başbakan olarak görmek istediğini gösteriyor. Partisi Likud da anketlerdeki birinci parti.

Ancak, Likud’un birinci parti olması bir koalisyon hükümeti kurabilmesi anlamına gelmiyor. Netanyahu şimdiye kadar dört genel seçim kazandı. 31 Mayıs 2019’a dek iktidarda kalabilirse, ülkenin kurucusu David Ben-Gurion’dan daha uzun süre bu görevi yapmış olacak.

GİZLİ İSRAİL BİRLİĞİ KRİZ ÇIKARDI?

Geçen Pazar günü, Gazze’ye sızan İsrailli bir özel gizli birlik fark edildi. Çıkan çatışmada İsrail tankları ve uçakları ateş açtı ve yedi Filistinli ile bir İsrailli komando öldü. Hamas daha sonra İsrail’e 48 saat içinde 460 roket ve havan topu attı. İsrail ise Gazze’deki 160 hedefe yönelik hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda Gazze’de yedi, İsrail’de ise bir kişi öldü.

Geçen Salı günü de İsrail ve Hamas, Mısır’ın arabuluculuğuyla ateşkes anlaşması yaptı. Lieberman ve Benett, teslim olmak gibi gördükleri ateşkese karşı çıktı. Lieberman ateşkesin Savunma Bakanlığı görevini yapmasını imkansız hale getirdiğini söylerken, Benett “İsrail’in kazanmaya geri dönmesi” için Savunma Bakanlığına getirilmesini talep etti.