Nusret’te yemek ülkeyi karıştırdı… Maduro’dan nispet gibi açıklama

Son aylarda ciddi bir ekonomik buhranın içinde olan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Çin temasları sonrasında İstanbul'a kısa süreliğine uğraması ve bu süre içinde Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu Nusr-et'e gitmesi ülkesinde ciddi bir tartışma yarattı... Maduro tepkilerin ardından şaşırtıcı bir açıklama yaptı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro dün hem Venezuela hem de Türk basınının gündemindeydi… Maduro’nun gündem olma sebebi ise Çin temasları sonrasında eşiyle birlikte İstanbul’a uğraması ve sosyal medya fenomeni olarak şöhrete kavuşan Nusret Gökçe’nin lokantasına gitmesiydi. Son yıllarda ciddi bir hiper enflasyon ve ekonomik kriz içerisinde olan Venezuela’nın liderinin lüks lokantada et yemesi büyük bir tartışmayı da beraberinde geçirmişti.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Venezuela’nın büyük bir oranının açlık sınırında yaşadığını ve devlet başkanının böyle bir harcama yapmasının müsriflik olduğunu söylerken, Venezuelalı birçok siyasetçi de Maduro’yu sert bir dille eleştirmişti…

Tepkilerin ardından Caracas’a dönen Maduro kısa bir açıklama yaparak adeta nispet yaptı. Maduro, Nusret’in kendisine bir tişört hediye ettiğini söylerken, “En iyi lokantalardan birine davet edildim. Şef Nusr-Et beni ağırladı. Önceden tanımıyordum. Bize verdiğin hediyeler için teşekkür ederim. Yakında, yakında, geri gideceğim. Venezuela’nın çok dostu var. Birbirimize en az 7 kez sarıldık” dedi.