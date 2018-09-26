Parti masraflarını AP’ye ödetmişti… Cezası belli oldu

Fransız yargısı, aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik Partisi'ne (RN), parti çalışanlarının maaşını yasa dışı yollarla Avrupa Parlamentosu'na (AP) ödettiği gerekçesiyle, 1 milyon euro ceza verilmesini kararlaştırdı.

Paris Mahkemesi, kamuoyunda uzun süredir tartışılan aşırı sağcı Marine Le Pen’in partisi RN’ye hazine yardımının kesilmesi ile ilgili davada kararını açıkladı.

Haziran ayında parti hesaplarındaki 2 milyon euro’ya el koyma kararı veren mahkeme, yapılan itiraz sonucu el konulacak miktarda yüzde 50 indirime giderek 1 milyon euro’ya el konulmasına hükmetti.

Karara göre parti, 2009-2017 yılları arasında parti çalışanlarını AP’de danışman veya güvenlik görevlisi gibi göstererek haksız kazanç elde etti ve AP fonlarını yasa dışı yollarla kullandı.

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Parti yöneticileri, kararın iptal edilmesi için itiraz edeceklerini açıkladı.

Mahkemenin el koyma kararına tepki gösteren Marine Le Pen, hazine yardımına el konularak partisinin yükselişine karşı duramayan çevrelerce ekonomik darbe yapıldığı, partisinin siyasi bir katliama maruz kaldığı ve baskılarla iktidarlarının engellendiği yorumunda bulunmuştu.

Le Pen’in başkanlığını yaptığı parti, 2009-2017 yılları arasında AP’de “hayali istihdam” uygulamakla suçlanmış, AP tarafından yapılan incelemede parti çalışanı olan 9 ‘danışmana’ 7 milyon avro civarında haksız ödeme yapıldığı belirlenmişti.