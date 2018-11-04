Rakka’da YPG/PKK boykotu!

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Rakka'da Sabha aşiret lideri Beşir Faysal Huveydi'nin öldürülmesinden sorumlu tutulan terör örgütünün boykot edilmesi çağrısına, El Velde aşireti de katıldı.

El Velde aşiretinden yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK’ya muhalifliğiyle bilinen Huveydi’nin öldürülmesinden terör örgütünü sorumlu tutan Sabha aşiret mensuplarının boykot çağrısına, liderin kim tarafından öldürüldüğü ortaya çıkana kadar destek verileceği bildirildi.

YPG/PKK’YA BOYKOT ÇAĞRISI

Açıklamada, “Sabha aşiret liderinin öldürmesini şiddetle kınıyoruz. Çocuklarımızı SDG (Terör örgütü YPG/PKK) saflarında görmek istemiyoruz. Rakka ili Rakka halkına teslim edilene kadar diğer aşiretleri birleşmeye ve işgalci örgütü boykot etmeye davet ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Terör örgütüne muhalifliğiyle bilinen Sabha aşireti lideri Beşir Faysal Huveydi, dün terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Rakka il merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

Sabha Aşiret mensupları, taziyeye gelen terör örgütünün desteklediği Rakka Meclisi Eşbaşkanı Leyla Mustafa’yı kovduğuna dikkati çekmişti.

Ocak 2014’te terör örgütü DEAŞ’ın eline geçen Suriye’nin Rakka şehri, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava destekli operasyonu sonucu 17 Ekim 2017’de terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilmişti.

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EL HULEYSAT AŞİRETİ BOYKOTA DESTEK VERDİ

El Huleysat aşiretinden yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK’ya muhalifliğiyle bilinen Huveydi’nin öldürülmesinden terör örgütünü sorumlu tutan Sabha aşiretinin boykot çağrısına, liderin kim tarafından öldürüldüğü ortaya çıkana kadar destek verileceği bildirildi.

Açıklamada, “Aşiret liderinin öldürmesini şiddetle kınıyoruz. El Huleysat aşireti olarak, sesimizi Sabha ile El Velde aşiretinin sesine katıyoruz. Diğer aşiretleri de safları sıkılaştırmaya ve örgütü boykot etmeye davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, Rakka ilinin meşru temsilcisi olan halkına iade edilmesi çağrısında bulunuldu.

Sosyal medyada cinayeti kınayan aşiretler, “Beşir Faysal Huveydi cinayetinde fail ortaya çıkana kadar örgütle iş birliği yapan herkes, asker ya da sivil haindir.” açıklaması yaptı. AA