Rusya’dan ABD’nin Patriot kararına ilk yorum

Rusya, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’ye Patriot hava savunma füzesi satışına onay vermesine rağmen Rus S-400 füzelerinin Türkiye’ye satışının gerçekleşeceğini açıkladı.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD’nin Türkiye’ye hava savunma füzesi satışlarının birbiriyle bağlantılı olarak görülmemesi gerektiğini söylerken, “Biz aramızdaki anlaşmaları yerine getiriyoruz. Biliyorsunuz ki S-400 projesi ve sözleşmesi hayata geçirilme aşamasında, bu süreç devam edecek” dedi.
Patriot sistemleri için Türkiye’ye gönderilecek ABD personelinin, bu ülkeye sevk edilecek Rusya yapımı S-400 sistemleriyle ilgili gizli bilgilere erişme ihtimalinin sorulduğu Peskov, şu ifadeleri kullandı: “Rusya’nın diğer ülkelerle yaptığı askeri-teknik işbirliği anlaşmaları, belli kategorilerdeki bilgilerin, hassas bilgilerin gizli tutulmasına ilişkin hukuki yükümlülükleri de beraberinde getiriyor. Bu gibi yükümlülükler, Türk tarafıyla (imzalanan anlaşmada) da var. Türk partnerlerimize güvenmemek için bir sebep görmüyoruz.”
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