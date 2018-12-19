Rusya’dan ABD’nin Patriot kararına ilk yorum

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye 3.5 milyar dolarlık Patriot füzelerine satış onayı vermesi, Türkiye'nin savunma sistemlerinde nasıl hareket edeceği konusunda kafaları karıştırdı. Öyle ki, Türkiye ve Rusya S-400 savunma sistemi konusunda mutabakata varmış, sistemlerin 2019 yılında kurulmaya başlanacağı açıklanmıştı. ABD'den gelen onayla birlikte Türkiye'nin hangi sistemi nasıl kullanacağı merak konusu oldu. Öte yandan Rusya'dan Patriot füzeleriyle ilgili gelişme konusunda açıklama geldi. Kremlin, ABD ve Rusya'nın satışlarının bağımsız işlemler olduğunu ve kendilerini etkileyen bir durum olmadığını belirtti. Açıklamada, Patriot hava savunma sistemleri için görevlendirilecek ABD teknik personelinin, bu ülkeye gönderilecek Rus yapımı S-400 sistemleri hakkında bilgi edinme tehlikesine ilişkin olarak, Türk tarafına güvenmemek için bir sebep görülmediği de ifade edildi.

Rusya, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’ye Patriot hava savunma füzesi satışına onay vermesine rağmen Rus S-400 füzelerinin Türkiye’ye satışının gerçekleşeceğini açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD’nin Türkiye’ye hava savunma füzesi satışlarının birbiriyle bağlantılı olarak görülmemesi gerektiğini söylerken, “Biz aramızdaki anlaşmaları yerine getiriyoruz. Biliyorsunuz ki S-400 projesi ve sözleşmesi hayata geçirilme aşamasında, bu süreç devam edecek” dedi.

Patriot sistemleri için Türkiye’ye gönderilecek ABD personelinin, bu ülkeye sevk edilecek Rusya yapımı S-400 sistemleriyle ilgili gizli bilgilere erişme ihtimalinin sorulduğu Peskov, şu ifadeleri kullandı: “Rusya’nın diğer ülkelerle yaptığı askeri-teknik işbirliği anlaşmaları, belli kategorilerdeki bilgilerin, hassas bilgilerin gizli tutulmasına ilişkin hukuki yükümlülükleri de beraberinde getiriyor. Bu gibi yükümlülükler, Türk tarafıyla (imzalanan anlaşmada) da var. Türk partnerlerimize güvenmemek için bir sebep görmüyoruz.”