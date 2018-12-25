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Rusya’dan Erdoğan’ın Putin buluşmasına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile önümüzdeki günlerde buluşacağını açıkladı. Erdoğan henüz net bir tarih belirlenmediğini açıklarken, Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. Gelişmeyi Kremlin'e dayandıran Reuters'ın son dakika haberinde, "Putin'in Erdoğan'la buluşmasına dair bir plan yok" dedi.

android-time 13:33
Haberler Dünya
Rusya’dan Erdoğan’ın Putin buluşmasına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile önümüzdeki günlerde buluşacağını açıkladı. Erdoğan henüz net bir tarih belirlenmediğini açıklarken, Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. Gelişmeyi Kremlin'e dayandıran Reuters'ın son dakika haberinde, "Putin'in Erdoğan'la buluşmasına dair bir plan yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara’da açıklamalarda bulundu… Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde Moskova’ya gideceğini söyleyen Erdoğan’ın Rusya’da Suriye’de yaşanan son gelişmeleri ele alması bekleniyor.

Reuters’ın Kremlin’e dayandırdığı son dakika haberinde ise Putin’in Erdoğan’la görüşmek için bir tarih belirlemediği ifade edildi. Yapılan açıklamada hazır bir tarih olmadığı aktarıldı. Açıklamayı Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptı.

Detaylar geliyor…

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Son güncelleme: android-time 13:4125.12.2018
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