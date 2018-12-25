Rusya’dan Erdoğan’ın Putin buluşmasına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara’da açıklamalarda bulundu… Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde Moskova’ya gideceğini söyleyen Erdoğan’ın Rusya’da Suriye’de yaşanan son gelişmeleri ele alması bekleniyor.
Reuters’ın Kremlin’e dayandırdığı son dakika haberinde ise Putin’in Erdoğan’la görüşmek için bir tarih belirlemediği ifade edildi. Yapılan açıklamada hazır bir tarih olmadığı aktarıldı. Açıklamayı Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptı.
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