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Rusya’dan Hindistan’a 5 milyar dolarlık S-400 satışı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Yuriy Uşakov, Hindistan´a 5 milyar dolar değerindeki S-400 sistemlerinin gönderilmesine ilişkin anlaşmanın, Putin´in Hindistan´a ziyareti sırasında imzalanacağını açıkladı.

android-time 21:35 2 Ekim 2018
Haberler Dünya
Rusya’dan Hindistan’a 5 milyar dolarlık S-400 satışı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Yuriy Uşakov, Hindistan´a 5 milyar dolar değerindeki S-400 sistemlerinin gönderilmesine ilişkin anlaşmanın, Putin´in Hindistan´a ziyareti sırasında imzalanacağını açıkladı.

Uşakov yaptığı açıklamada, “Dar formattaki görüşme sırasında askeri teknik alanındaki işbirliğine büyük dikkat çekilecek” dedi ve ekledi:

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“Bu bizim işbirliğimizin aktif içeriklerinden birisidir. Ülkeler arasında askeri amaçlı gelişmiş ürünlerin ortak üretimi yapılıyor. Bu ziyaretin kilit ayrıcalığı S-400 ‘Triumf’ füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin anlaşmanın imzalanması olacak. Anlaşmanın değeri 5 milyar dolardan daha fazla.” DHA

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