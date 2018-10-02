Rusya’dan Hindistan’a 5 milyar dolarlık S-400 satışı

Uşakov yaptığı açıklamada, “Dar formattaki görüşme sırasında askeri teknik alanındaki işbirliğine büyük dikkat çekilecek” dedi ve ekledi:
“Bu bizim işbirliğimizin aktif içeriklerinden birisidir. Ülkeler arasında askeri amaçlı gelişmiş ürünlerin ortak üretimi yapılıyor. Bu ziyaretin kilit ayrıcalığı S-400 ‘Triumf’ füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin anlaşmanın imzalanması olacak. Anlaşmanın değeri 5 milyar dolardan daha fazla.” DHA
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