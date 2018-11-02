Seçileli daha bir ay olmadı… Kudüs planını açıkladı

Brezilya’da 7 Ekim'de devlet başkanlığına seçilen aşırı sağcı Jair Bolsonaro'dan tartışma yaratacak bir açıklama geldi. Seçim döneminde yaptığı çıkışlarla tepki çeken Bolsonaro ülkesinin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşımayı planladığını söyledi. Bolsonaro seçim süresince ve öncesinde, "Oğlum eşcinsel olursa öldürürüm", "Kadınlar doğum iznine çıkıyor. O yüzden birini işe alırsam o erkek olur" ve "Muhalifler bizim kanunumuza uymalı. Ya bize uyarlar ya da hapse giderler" sözleri nedeniyle ırkçı, homofobik ve işkence yanlısı olmakla eleştiriliyor.

Washington Post’un haberine göre, Bolsonaro, muhafazakar çizgideki Israel Hayom gazetesi ile yaptığı söyleşide, “İsrail bağımsız bir devlet. Eğer başkentiniz konusunda bir karar verirseniz, biz de buna göre hareket ederiz. Kampanyam sırasında devlet başkanı seçildiğimde bunu yapıp yapmayacağım sorulduğunda evet demiştim” ifadesini kullandı.

Bolsonaro, devlet başkanı seçildikten sonra yabancı basınla ilki olan söyleşide, İsrail’i uluslararası arenada da destekleme sözü verdi. Aşırı sağcı lider, “BM’de İsrail ile ilgili hemen hemen tüm meselelerde oyumuza güvenebileceğinizden hiç şüpheniz olmasın” diye konuştu.

‘FİLİSTİN ÖNCE DEVLET OLMALI’

Brezilya’daki Filistin Büyükelçiliği’ni yerinden kaldırma fikrini de dile getiren Bolsonaro, “Devlet başkanlığı sarayına çok yakın inşa edilmiş. Hiçbir büyükelçilik devlet başkanlığı sarayına çok yakın olamaz, bu nedenle taşıma niyetindeyiz. Filistin’in büyükelçilik hakkına sahip olmak için önce devlet olması gerekli” dedi.

Öte yandan, Bolsonaro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da, “Daha önce kampanyamızda belirttiğimiz gibi, Brezilya Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e transfer etmeyi planlıyoruz. İsrail egemen bir devlettir ve buna saygı duyarız” ifadelerini kullandı.

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Bunun üzerine İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, Bolsonaro’yu Brezilya’nın İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma planından dolayı tebrik ederek, bunu “doğru, heyecan verici ve tarihi bir adım” olarak niteledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017’de, Kudüs’ü ‘İsrail’in başkenti’ olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği’nin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. Trump’ın açıklamasından sonra Tel Aviv’den Kudüs’e taşınan ABD Büyükelçiliği, 14 Mayıs’ta resmi olarak açıldı. Karar, bölgesel ve uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda büyük tepkiyle karşılanmıştı.