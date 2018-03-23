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Şişme kadın genelevi krizinde karar çıktı

Paris Belediye Meclisi, müşterilerinden silikon şişme kadınlarla bir saat geçirmek için 109 dolar alan bir işletmenin kapatılması yolundaki başvuruyu reddetti.

android-time 17:31 23 Mart 2018
Haberler Dünya
Şişme kadın genelevi krizinde karar çıktı
Paris Belediye Meclisi, müşterilerinden silikon şişme kadınlarla bir saat geçirmek için 109 dolar alan bir işletmenin kapatılması yolundaki başvuruyu reddetti.

Komünist belediye meclisi üyeleri ile feminist gruplar Paris Belediyesi’ni durumu inceleyip Xdolls’un kapatılıp kapatılamayacağına karar vermeye çağırmıştı.

Şikayetin temelinde bu işletmenin fiilen bir genelev gibi çalıştığı ve faaliyetinin kadınları aşağılayıcı olduğu tezleri yatıyordu.

Fransa’da genelev sahibi olmak ve işletmek yasak.

Fakat polis belediye meclisi toplantısı öncesinde işyerini ziyaret etti ve yasaların çiğnenmediğini bildirdi.

Komünist belediye meclisi üyesi Nicolas Bonnet ortak bir açıklama ile belediyenin kararını derin üzüntüyle karşıladıklarını bildirdiler.

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Son güncelleme: android-time 17:3323.03.2018
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