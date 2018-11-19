Son dakika… Almanya’dan flaş Kaşıkçı hamlesi!

Almanya, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili flaş bir hamlede bulundu. Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter sayfasından yapılan duyuruya göre, Kaşıkçı cinayetinde adı geçen 18 şüpheliye seyahat yasağı uygulanacak.

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