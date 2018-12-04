Fransa Başbakanı: Halkın öfkesini duyduk, 6 ay erteliyoruz

Fransa Başbakanı, haftalardır devam eden gösteriler hakkında konuştu. Philippe, "Halkın öfkesini duymamak için sağır olmak gerekir. Vergi artışını 6 ay erteliyoruz" dedi.

Fransa’da akaryakıt vergilerine yapılması planlanan zamların ardından sokaklara dökülen “sarı yelekliler”, Macron yönetimine geri adım attırdı. Yaklaşık 3 haftadır devam eden olaylarda binlerce insan yaralanmış ve milyonlarca euroluk hasar meydana gelmişti.

Başta başkenti Paris olmak üzere birçok kent ve kasabada, Fransızlar araçlarında bulundurması zorunlu olan sarı yelekleri giymişti. Yaşananların ardından bugün açıklamalarda bulunan Philippe, “Halkın öfkesini duymamak için sağır olmak gerekir. Vergi artışını 6 ay erteliyoruz. Devlet kamu düzeninini garantörüdür, hiçbir vergi milli birliği tehlikeye atmamalı. Bu şiddet durmalı” dedi.

DESTEK YÜZDE 6 DÜŞTÜ

Öte yandan gösterilerin Fransa genelindeki maliyetinin 3-4 milyon euroya çıktığı belirtilirken Paris Match ve Sud Radio için Ifop-Fiducial'in hazırladığı anket çalışmasında Macron'a desteğin ciddi bir biçimde düştüğü görüldü. Macron'a destek yüzde 6 oranında düşerken yüzde 23'e indi. Başbakan Philippe'e destek de yüde yüzde 10 azaldı ve yüzde 26'ya düştü.



ÖĞRENCİLER DE EYLEM YAPTI

Eylemlerin başlamasından bu yana 3 kişi hayatını kaybederken, Cumartesi günü başkent Paris'teki Arc de Triomphe'daki (Zafer Takı) heykellerin yıkılması gibi olaylar tepki çekti. Eylemler dün de devam etti. 50 kadar sarı yelekli Marsilya yakınlarındaki Fos-sur-Mer'de bulunan yakıt deposuna giriş ve çıkışı kapattı. Bu nedenle ülke genelindeki benzinliklerin yakıtı bitti.

Ülke genelindeki 100 ortaokulda da öğrenciler eğitim ve sınav reformlarına karşı eylem yaptı.

NEDEN SARI YELEK GİYİYORLAR?

Sarı Yelekliler protestosu, Fransa’da, Ocak ayından itibaren gelecek vergilerle petrolün litre fiyatının 2,9 euro cent, dizelin litre fiyatının ise 6,5 euro cent artırılması kararı üzerine başlamıştı.

Göstericiler, Fransa’daki araçlarda zorunlu olarak bulundurulması gereken sarı yelekleri giyiyor. Bu yelekler, trafik sırasında olası bir acil durum veya kaza sırasında ve sonrasında yardımcı ve fark edilebilir olmak için giyiliyor.