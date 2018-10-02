Fransa’dan İran’a ağır suçlama!

Fransız diplomasi kaynakları, Paris'te düzenlenmek istenen ancak son anda engellenen saldırının arkasında İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney olduğunu iddia etti.

Reuters’ta yer alan habere göre, Fransız istihbarat servisi yürüttüğü soruşturma sonunda geçtiğimiz haziran ayında Paris’te düzenlenmek istenen ancak son anda engellenen saldırı girişimiyle ilgili olarak İran’ı suçlu buldu.

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“HİÇ ŞÜPHEMİZ YOK”

Diplomatik kaynakları konuyla ilgili olarak, “Soruşturma sonunda İran’ın saldırıların arkasında olduğundan hiç şüphemiz yok” açıklamasını yaptı. Aynı kaynak İran İstihbarat Servisi Başkanı Hashemi Moghadam’ın saldırı emrini bizzat verdiğini belirtti.