SON DAKİKA… Gazeteci Kaşıkçı hakkında şok iddia

CNN International'da yer alan bir son dakika haberindeki iddiaya göre, Cemal Kaşıkçı öldürüldükten sonra cesedi parçalara ayrıldı.

CNN’in Türk yetkililere dayandırdığı haberinde yer alan iddilara göre, Cemal Kaşıkçı Suudi konsolosluğunda öldürüldükten sonra konsolosluk içinde parçalara ayrıldı. İddialara göre Kaşıkçı konsolosluktan içeri girer girmez dövüldü ve öldürüldü. Kaşıkçı öldükten sonra 15 kişilik Suudi cinayet ekibi cesedi müzik dinleyerek parçalara ayırdı. Bu iddiların temeli olaraksa Kaşıkçı’nın akıllı saatindeki ses kayıtlarını dinleyen Türk yetkililer gösterildi.

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SUUDİLER KABUL EDECEK DENİLMİŞTİ

Yine CNN International’ın önceki gün yayınladığı haberde Suudi yetkililerin Cemal Kaşıkçı’nın sorgulama sırasında öldürüldüğünü kabul edeceği belirtilmişti. Haberde ayrıca Suudi Kralı ve Veliaht Prens Selam’ın olaydan haberi olmadığı iddia edilmişti.