Son dakika… Irak’ta yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Irak'ta Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) adayı Berhem Salih, meclisteki ikinci tur oylamada, 219 oyla yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Irak’ta cumhurbaşkanı seçimi, adayların, yeterli oyu alamaması nedeniyle ikinci tura kaldı.

Irak meclisindeki oylamanın birinci turunda 7 adaydan hiçbiri, gerekli 220 oya ulaşamadığından cumhurbaşkanı ikinci turda belirlenecek.

Cumhurbaşkanlığı yarışında Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin adayı Berhem Salih 165, Kürdistan Demokrat Partisi adayı Fuad Hüseyin 89 oy aldı.

Bağımsız kadın siyasetçi Sirve Abdulvahid’e ise 18 oy çıktı. İkinci turun bu akşam yapılması bekleniyor. İkinci turda, ilk turda en çok oyu alan Salih ve Hüseyin yarışacak. İkinci turda ise salt çoğunluğu alan kazanıyor.

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KDP’NİN ADAYI ÇEKİLDİ

Irak’ta cumhurbaşkanı seçiminde 2’nci tura kalan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı Fuad Hüseyin yarıştan çekildi.

KDP meclis grubundan yapılan yazılı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçiminin, öncekilerin aksine aykırı bir şekilde gerçekleştirildiği kaydedilerek bu durumun kabul edilmediği ifade edildi.

Açıklamada, 2’nci tura kalan adayları Hüseyin’in seçimden çekildiği kaydedildi.

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı ve KDP Genel Başkanı Mesut Barzani de yayınladığı yazılı açıklamada, “Irak cumhurbaşkanlığı seçimi için şu anda uygulanan yöntem, önceki seçimlerin tam tersidir. Cumhurbaşkanını, meclis çatısındaki en büyük koalisyon seçmeliydi, ya da meclisteki Kürt siyasi partiler (ortak aday) bu durumu netleştirmeliydi. Şu anda uygulanan seçim yöntemi hiçbir şekilde kabul edilemez ve yakın bir süreçte tavrımızı ortaya koyacağız.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Meclis Başkanlığı ise parti grubunun çekilme kararı verme yetkisi olmadığını bizzat adayın bunu beyan etmesi gerektiğini duyurdu.

IRAK’IN DÖRDÜNCÜ CUMHURBAŞKANI BERHEM SALİH OLDU

Irak meclisindeki ikinci tur gizli oylamaya 329 milletvekilinden 272’si katıldı. 219 oy alan KYB’nin adayı Berhem Salih, geçerli oyların çoğunluğunu elde ederek Irak’ın 4’üncü cumhurbaşkanı oldu. Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) adayı Fuad Hüseyin ise 22 oy aldı.

Birinci turunda 7 adaydan hiçbiri, gerekli 220 oya ulaşamadığından seçim ikinci tura kalmıştı.

Cumhurbaşkanlığı yarışı ilk turunda Salih 165, Hüseyin 89 oy almış, bağımsız kadın siyasetçi Sirve Abdulvahid’e ise 18 oy çıkmıştı.

Berhem Salih kimdir?

Irak’ın Süleymaniye kentinde 1960 yılında doğan ve lise eğitimini burada tamamlayan Berhem Salih, ardından İngiltere’ye giderek Cardiff Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 1983’te mezun oldu. Liverpool Üniversitesi’nde genel mühendislik üzerine doktorasını tamamlayan Salih, bir dönem Avrupa’daki özel şirketlerde danışman mühendis olarak çalıştı. KYB ile İngiltere’ye gitmeden önce temas kuran Salih, 80’lerin başından 1992’ye kadar KYB’nin Londra Sorumlusu görevini yürüttü. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) 1992’de dönen Salih, aynı yıl KYB’nin Başkanlık Konseyi Üyesi seçildi ve KYB’nin kurucu lideri ve geçen yıl hayatını kaybeden Celal Talabani’nin isteği üzerine partisinin Washington Temsilciliği görevine başladı.

ABD’nin Irak’ı işgal etmesinden önce IKBY’ye dönen Salih, 2001-2004 yıllarında Süleymaniye’de KYB tarafından kurulan idarede başbakanlık makamına denk gelen bir göreve atandı. Salih, Saddam Hüseyin’in devrilmesinden sonra Bağdat’ta İyad Allavi’nin başbakanlığında kurulan geçici hükümette de bir yıl Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2006’da Süleymaniye Amerikan Üniversitesi’ni kuran Salih, halen söz konusu üniversitenin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor.

Berhem Salih, Nuri el-Maliki’nin başbakanlığı döneminde ise 2006-2009 yıllarında yine KYB üzerinden Başbakan Yardımcılığı görevini üstlendi. Bağdat’ta yaklaşık 5 yıl ikamet eden Salih, 2009’dan itibaren 2 yıl süreyle IKBY Başbakanı oldu, 2011’de ise yerini mevcut Başbakan Neçirvan Barzani’ye bıraktı. Salih, Talabani’nin doğrudan desteği ve seçimlere girmeden KYB’nin 2’nci Genel Sekreteri olarak atandı. Partinin kurucusu ve lideri Talabani’nin 2012 yılında hastalanmasıyla parti içindeki güç dengesi de değişti. Talabani ailesiyle liderlik mücadelesine giren Salih, 2014’te KYB’nin Irak Cumhurbaşkanlığı için adaylığını koydu, ancak parti onun yerine Fuad Masum’u seçti.

Partisinin desteğini alamayan Salih, Eylül 2017’de Demokrasi ve Adalet için Koalisyonunu kurduğunu duyurdu. Partisinin 12 Mayıs 2018’de yapılan genel seçimlerde beklediği sonuçları alamaması üzerine Salih, 30 Eylül’deki IKBY milletvekili seçimlerinden çekildiğini açıkladı. Talabani ailesi, deneyimli ismi Salih’in partisine geri dönmesi için tekrar cumhurbaşkanı adayı göstermeye karar verdi.

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