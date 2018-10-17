Son dakika… Londra’da bomba paniği

Son dakika... Polis İngiltere'nin başkenti Londra'daki şüpheli paket nedeniyle alarma geçti. Savuma Bakanlığı yakınlarında bulunan paketin bulunduğu bölge tecrit edildi. Fünye ile patlatılan paket sonrası bölgede hayat normale döndü.

Olay Embankment Gardens ile Savunma Bakanlığı yakınlarında, Meclis binasının kuzeyinde gerçekleşti.

Polis yaptığı açıklamada, “Kontrollü bir patlama gerçekleştirildi. Olay çözüldü, paketin içeriğinde şüphe çekici bir şeye rastlanmadı” dedi.

BENZER BİR OLAY BBC BİNASI ÖNÜNDE DE OLMUŞTU

Geçtiğimiz ay Londra’daki BBC binasının önüne park edilen bir minivan nedeniyle bomba alarmı verilmiş ancak şüpheler boşa çıkmıştı. Reuters