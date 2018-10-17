Son dakika… Londra’da bomba paniği

Olay Embankment Gardens ile Savunma Bakanlığı yakınlarında, Meclis binasının kuzeyinde gerçekleşti.
Polis yaptığı açıklamada, “Kontrollü bir patlama gerçekleştirildi. Olay çözüldü, paketin içeriğinde şüphe çekici bir şeye rastlanmadı” dedi.
BENZER BİR OLAY BBC BİNASI ÖNÜNDE DE OLMUŞTU
Geçtiğimiz ay Londra’daki BBC binasının önüne park edilen bir minivan nedeniyle bomba alarmı verilmiş ancak şüpheler boşa çıkmıştı. Reuters
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