Macron’dan flaş karar!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yarın Sarı Yelekliler ile görüşecek.

Fransa’da gerçekleştirilen eylemlerin ardından Cumhurbaşkanı Macron’dan dikkat çeken bir karar geldi. Macron’un yarın Sarı Yelekliler ile bir araya geleceği belirtildi.

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136 BİN KİŞİ YER ALDI

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, sarı yeleklilerin dünkü gösterilerinde 136 bin kişi yer aldı. Gösterilerde çıkan olaylarda bin 723 kişi karakollara götürülürken, bin 220 kişi gözaltına alındı.

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Fransa’da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım’da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen “sarı yeleklilerin” eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron’dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yeleklilerin protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunun yeterli olmadığını savunarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.