Son dakika… NATO toplantısı sona erdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO üyesi 29 ülkenin Büyükelçileri'yle Brüksel'de gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulunmak üzeri basın konferasnı düzenliyor.

Stoltenberg: Kimyasal saldırı Suriye tarafından gerçekleşrilmiştir. Dün akşam gerçekleştirilen saldırılar Suriye’nin yeniden kimyasal saldırı gerçekleştirmesini engellemek için yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere NATO’yu Suriye’de kimyasal silah kullanımını durdurmak için yapılacak saldırılar konusunda bilgilendirmek için toplantıya çağırdı. Toplantının ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Kimyasal saldırı Suriye tarafından gerçekleşrilmiştir. Dün akşam gerçekleştirilen saldırılar Suriye’nin yeniden kimyasal saldırı gerçekleştirmesini engellemek için yapıldı.” açıklamasında bulundu.

NATO üyesi üç ülkenin ortak şekilde düzenlediği operasyon sonucunda ondan fazla hedef imha edilmişti. Genel Sekreter ayrıca bu tür kimyasal silah kullanılan saldırılara asla tölerasn gösterilmeyeceğini ve kimyasal silah kullanımının hiçbir zaman normalleştirilemeyeceğini söyledi.

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