Son dakika… Trump’tan çok konuşulacak tweet: Teşekkürler Suudi Arabistan

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi sonrası uluslararası kamuoyundan Suudiler'e karşı harekete geçmesi çağrıları yapılan Trump, aksi yöndeki tavrını sürdürüyor. ABD Başkanı bugün yine çok konuşulacak bir tweet attı.

ABD Başkanı Trump, silah satışı ve petrol ticareti başta olmak üzere milyarlarca dolarlık ilişkilerinin bulunduğu Suudi Arabistan’ın yanında durmaya devam ediyor.

Kaşıkçı cinayetinde tüm okların Prens Selman’ı göstermesine rağmen net adımlar atmaktan geri duran Trump, bugün yine çok konuşulacak bir çıkışta bulundu.

Petrol fiyatları nedeniyle Suudi Arabistan’a teşekkür eden Trump, “Petrol fiyatları giderek düşüyor. Bu, ABD ve dünya için büyük bir vergi indirimi gibi ve harika. Tadını çıkarın. Teşekkürler Suudi Arabistan. Ama hadi biraz daha düşürelim” ifadelerini kullandı.