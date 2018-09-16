Sosyal medya bu videoyla çalkalanıyor… Canlı yayında şok etti

ABD'nin doğusunu etkisi altına alan Florence Kasırgası sırasında bölgedeki bir spikerin görüntüleri olay oldu. Weather Channel'da canlı yayında bölgeden bildiren Mike Seidel'in arkasından sakin sakin geçen insanlara rağmen çok sert rüzgar varmış gibi haberi sunarken hareket etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Canlı yayında haber sunmak bir hayli zor bir meziyet… Muhabir hazırlıklı olmak zorundadır, hazırcevap olmalı ve şartlara uyum sağlamalıdır, fakat ABD’de yayın yapan Weather Channel’ın muhabiri Mike Seidel kendini biraz fazla kaptırmış olabilir. Zira Kuzey Carolina’yı etkisi altına alan Florence Kasırgası sırasında olay yerinden bildiren Seidel, yaptığı hareketlerle bir anda gündem oldu.

Çok sayıda insanın hayatını kaybettiği afet sırasında canlı yayında durumu anlatan Seidel, ekran karşısındakilere güçlükle konuşabildiğini ve rüzgar yüzünden yerinde sabit duramadığını söyledi. “Görebileceğiniz en sert fırtına. Durum çok zor” yorumunu yapan Seidel, tam da bunu dedikten sonra arkasından geçen insanlar durumun aslında çok da göründüğü gibi olmadığını ortaya çıkardı.

Rüzgarda zorlanıyormuş ve güçlükle ayakta durabiliyormuş gibi rol yapan Seidel’in arkasından geçenler sadece yağmur altındaki sıradan bir günde yürüyormuş gibi görününce bu video ve Seidel bir anda gündem oldu. Seidel’in videosu birkaç saat içerisinde milyonlarca insan tarafından izlendi.