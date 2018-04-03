Spiegel: AB, Türkiye’ye verdiği sözden dönüyor

Almanya'nın çok okunan dergilerinden Spiegel, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile yaptığı anlaşma kapsamında vermek için söz verdiği milyarlarca euroluk ödemeyi askıya aldığını iddia etti.

Almanya’nın önde gelen dergilerinden Spiegel, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki 6 milyar dolarlık mülteci anlaşmasının AB içerisinde huzursuzluk ve gerilim yarattığını iddia etti. Derginin Maximilian Popp imzalı haberinde, aralarında Almanya’nın da olduğu bazı ülkelerin Türkiye’ye vadedilen paranın son kısmını ödemek istemediği belirtildi.

2 yıl önce imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye’nin mülteci sorunuyla ilgilenmesi için 6 milyar euroluk yardım yapılmasının sözü verilmişti. Mültecilerin AB’ye girişini durdurmak için Türkiye’ye para sözü veren AB ülkelerinden Almanya, Fransa, Avusturya, İsveç, Danimarka ve Finlandiya para ödemek istemediklerini duyurdu. Avrupa Birliği içerisinde bazı ülkelerin diğerlerine göre daha fazla para ödediğini söyleyen yetkililer, dağılımın adil yapılmadığını iddia etti.

Spiegel’in ele geçirdiği belgelerde bazı ülkelerin bu durumdan rahatsız olduğu belirtilirken, bahsi geçen ülkelerin AB Komisyonu’na itiraz ettiği ve paraların toplanarak, ödenmesi konusunda şeffaflığın olmadığı aktarıldı. Spiegel’in haberinde bazı AB ülkelerinin Türkiye ile anlaşmadan vazgeçmek için başvuruda bulunduğu fakat bunun karşılık bulmadığı belirtildi.