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Sporcuları, pop yıldızlarını geride bıraktı! Putin yok satıyor

Japonya’da 2019 yılı için çıkarılan takvimlerde sürpriz bir isim öne çıktı. Pop yıldızları, sporcular ya da bir oyuncunun değil, Putin’in fotoğraflarının bulunduğu takvimler ülkede en çok satan takvimler oldu.

Sozcu.com.tr
android-time 08:02
Haberler Dünya
Sporcuları, pop yıldızlarını geride bıraktı! Putin yok satıyor
Japonya’da 2019 yılı için çıkarılan takvimlerde sürpriz bir isim öne çıktı. Pop yıldızları, sporcular ya da bir oyuncunun değil, Putin’in fotoğraflarının bulunduğu takvimler ülkede en çok satan takvimler oldu.

Japan Today’in haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yer aldığı takvimler Japonlar tarafından büyük ilgi gördü.

Loft isimli ev eşyaları satan bir zincir mağazadan, Putin takvimlerinin piyasaya sürüldüğü eylül ayından beri satışlarının diğerlerini geride bıraktığı açıklaması geldi.

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Putin takvimleri oyuncu Kei Tanaka, artistik patinaj olimpiyat şampiyonu Yuzuru Hanyu gibi ünlü isimlerin bulunduğu takvimlerden daha çok sattı.

Takvimde Rus liderin çeşitli aktivitelerde çekilen fotoğrafları yer alıyor. Fotoğraflar arasında Putin leopar beslerken, göl kıyısında dinlenirken, buzlu suda yüzerken görülüyor.

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Son güncelleme: android-time 08:0718.12.2018
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