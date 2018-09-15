Son dakika… ‘Suriye, İsrail’in Şam Havalimanı’na yönelik saldırısını püskürttü’

Suriye resmi haber ajansı, İsrail’in Şam Uluslararası Havalimanı’na yönelik füzeli saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Haberde Suriye hava savunmasının İsrail füzelerini püskürttüğü belirtti.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Şam Uluslararası Havalimanı’na hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

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“BİRDEN FAZLA FÜZE DÜŞÜRÜLDÜ”

Haber ajansı SANA, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail uçaklarının saldırısını püskürttüğünü aktardı. Haberde, “Savunma sistemlerimiz İsrail'in Şam Havalimanına düzenlediği bir füze saldırısını geri püskürttü ve birden fazla füzeyi düşürdü” ifadelerine yer verildi.

İsrail’den konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Şam Uluslararası Havalimanı’nda patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

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Suriye yönetimi, 4 Eylül’de İsrail savaş uçaklarının ülkenin orta kesimindeki Hama ve batısındaki Akdeniz kıyısında bulunan Tartus illerindeki bazı askeri bölgelere hava saldırısı düzenlediğini iddia etmişti.

İsrail, son birkaç ayda Suriye’nin Humus, Kuneytra, Dera ve Şam illerindeki askeri noktalara çeşitli saldırılar düzenlemişti. AJANSLAR