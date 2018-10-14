Suudi Arabistan’dan son dakika açıklaması: Kaşıkçı için yapılacak yaptırımlara aynı sertlikte cevap vereceğiz

2 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan Suudi Arabistan'ın muhalif gazetecilerinden Cemal Kaşıkçı ile ilgili Riyad yönetiminden yeni bir açıklama geldi. Riyad yönetimi, dün Trump'ın "Eğer öldürüldüğü tespit edilirse sert cezası olacaktır" sözlerine, "Ekonomik yaptırımlara aynı şekilde yanıt veririz" şeklinde bir açıklama ile cevap verdi.

Suudi Arabistan ile ABD arasındaki gerilim devam ediyor… Dün gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamalarda bulunan Trump, “Eğer Kaşıkçı’nın İstanbul’daki başkonsoloslukta öldüğü doğrulanırsa Suudilere ağır bir ceza vereceğiz” açıklamasına Riyad yönetiminden sert bir yanıt geldi.

Reuters’ın son dakika haberi şeklinde geçtiği gelişmede, bazı yetkililer durum değerlendirmesi yaptı. Riyad yönetimine yakın kaynakların Suudi resmi ajansı SPA’ya yaptığı açıklamaları aktaran Reuters, Suudi Arabistan’ın herhangi bir yaptırıma misliyle yanıt vereceğini söylemek istiyoruz. Suudi Arabistan ekonomisi küresel ekonomi için hayati ve etkileyici bir konuma sahip. Suudi Arabistan bütün tehditleri reddediyor ve ekonomik yaptırım, siyasi baskı veya tekrar tekrar temelsiz suçlamalara boyun eğmeyeceğini açıklıyor” ifadesini kullandı.

Trump’ın bugün CBS televizyon kanalındaki 60 minutes isimli TV programına verdiği demecin tamamı yayınlanacak. Türkiye saati ile gece 03:00 sularında yayınlanacak röportajın kısa bir kısmı dün ortaya çıkmış ve Trump’ın, “Kaşıkçı’nın İstanbul’da öldürüldüğü doğrulanırsa Suudilere ağır bir ceza vereceğiz” dediği bölüm yayınlanmıştı.