Suudi veliat prensi ile Kuveyt şeyhi bir araya geldi

Suudi Arabistan ile yakın ilişkide bulunan Kuveyt heyetleri üst düzey bir temasta bulundu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'e geldi. Kuveyt Emiri'nin sıcak karşıladığı Selman, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ı burnundan öptü.

Orta Doğu’nun farklı noktalarında yaşanan gerilim üst düzeyde fakat bazı ülkeler arasındaki sıcak ilişkiler de uluslararası kamuoyunun dikkatinden kaçmıyor… Bu ülkeler arasında son dönemde yakınlaşan iki ülke Suudi Arabistan ve Kuveyt arasında bugün resmi bir ziyaret gerçekleşiyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt’e geldi.

Kuveyt’te Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı Kuveyt Emiri Şeyh Sabah karşıladı. Bayan Sarayı’nda yaşanan karşılama töreni sırasında da ilginç görüntüler ortaya çıktı. İki isim birbirine uzun uzun sarıldı. Daha sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Kuveyt Emiri’nin burnunu öptü. Bu görüntü uluslararası kamuoyu ve ajanslar tarafından anbean paylaşıldı.