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Tabuta girmek için sıraya giriyorlar… Sebebi ise…

Tayland'da bir kafe müşterilerine ilginç bir hizmet sunuyor. Kafeye gelen müşteriler tabutların içine girerek kendileriyle baş başa kalıyor.

Sozcu.com.tr
android-time 12:44 11 Nisan 2018
Haberler Dünya
Tabuta girmek için sıraya giriyorlar… Sebebi ise…
Tayland'da bir kafe müşterilerine ilginç bir hizmet sunuyor. Kafeye gelen müşteriler tabutların içine girerek kendileriyle baş başa kalıyor.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bir kafe, tasarımı ve müşterilerine sunduğu hizmetle dikkat çekiyor. Kafenin kapısından içeri giren müşterileri bir iskelet karşılıyor ve mekanın her yeri kafatasları ile dolu.

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Ölüm temasının hakim olduğu kafedeki en dikkat çekici detay ise içinde tabutların bulunması. Müşteriler sipariş verdikten sonra tabutların içine giriyor ve kafe çalışanları tabutun kapağını kapatıyor.

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Kafenin kurucuları, amaçlarının insanların ölüm ve yaşam üzerine düşünmelerini sağlamak ve hayattaki amaçlarını sorgulatmak olduğunu söyledi.

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Tabutta birkaç dakika zaman geçiren müşterilere indirim yapıldığı da belirtiliyor.

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Son güncelleme: android-time 12:4711.04.2018
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