Tansiyon yüksek… Rusya ABD’yi, ABD Esad’ı suçluyor: Fosfor bombasını kim kullandı?

Suriye'de gergin bekleyiş devam ediyor... Cuma günü İran'nın başkenti Tahran'da, Türkiye ve Rusya'nın da katılımıyla gerçekleşen Suriye zirvesinin ardından, Rusya dün ABD'nin Esad'ı vurduğunu açıklamıştı. Pentagon iddiaları yalanlarken, bugün ABD Esad'ı tehdit etti. Wall Street Journal'da yer alan haberde, Trump yönetiminin Esad'ın kimyasal silahla İdlib'i vuracağına dair istihbarat aldığı ve buna karşılık verebileceği ifade edildi.

Şiddetin ve insanlık dramının 7 yıldır bitmediği Suriye’de tansiyon yüksek… Dün gece Rusya’dan gelen flaş bir açıklama, ABD’nin Suriye’yi vurduğuna yönelikti. Rus ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'nin Deyrizor kenti yakınlarındaki Hajin köyüne ABD'nin F-15 savaş uçakları tarafından kullanılması Cenevre sözleşmesine göre yasak olan fosfor bombasıyla saldırı düzenledi. Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Korgeneral Vladimir Savçenko, “Deyrizor eyaletinde 8 Eylül günü Amerikan Hava Kuvvetlerine ait iki F-15 uçağıyla Hajin yerleşimine yanıcı fosfor mühimmatları kullanılarak saldırı düzenlendi” diye konuşmuştu. Rusya’nın bu açıklamasına Pentagon’dan anında yanıt geldi. ABD Savunma Bakanlığı iddiaları yalanladı.

Bu açıklamanın ardından bugün uluslararası basında yer alan bir iddia gündeme bomba etkisi yarattı. ABD’nin çok okunan gazetelerinden Wall Street Journal, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Suriye lideri Esad’ın, İdlib’e kimyasal saldırı düzenleme hazırlığı içinde olduğunu yazdı. ABD Başkanı Trump’ın Esad’ın bu saldırıya onay verdiğini bildiğini ve saldırının ardından Suriye’yi vurma hazırlığı içerisinde olduğu ifade edildi. Esad’ın klor gazı saldırısına onay verdiğinin aktarıldığı haberde, Trump’ın yakın zamanda saldırıya onay verebileceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, son iki yıl içerisinde sarin gazı kullandığı gerekçesiyle Esad’ı iki kere vurmuştu.

FOSFOR BOMBASI NEDİR?

Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açmaktadır. Hemen sonraki aşamada insan vücudu içten dışa doğru yanmaktadır. Çoğu kez, beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmemekte, yanma reaksiyonu vücut içinden cilde kadar sürmektedir. Beyaz fosfor kullanımı sonrasında çekilen fotoğraflar, kemiklerine kadar yanmış, ancak elbiseleri pürüzsüz kurbanlar bulunduğunu ortaya koymuştur. Yanma reaksiyonu bir kez başladığında durdurulamamaktadır.