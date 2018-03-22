Tartışmanın odağındaki merkezde şüpheli paket

50 milyonu aşkın Facebook kullanıcısının verilerini sızdıran Cambridge Analytica'nın Londra'daki merkez binasının önünde şüpheli bir paket bulundu. Yollar kapatılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İngiliz polisi başkent Londra’daki Cambridge Analytica’nın genel merkezinde şüpheli bir paket buldu. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, bölgeyi tahliye ederken, yolları da kapattı.

Yapılan açıklamada, “Bina önlem amaçlı olarka boşaltıldı, yaralanan kimse yok” ifadesi kullanıldı. Londra merkezli siyasi danışma şirketi Cambridge Analytica’nın, yaklaşık 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerini sızdırdığı ve bu verileri 2016 ABD seçimlerinde seçmenlerin profilini çıkarmak için kullandığı ortaya çıkmıştı.

Reuters’ın aktardığı haberde incelemeleri tamamlayan İngiliz polisi, kordonu kaldırarak trafiği açtı.