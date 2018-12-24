Tonga’da 6.4 büyüklüğünde deprem! Tonga nerede?

Ada ülkesi Tonga'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan adalar ülkesi Tonga'yı sarsan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Peki Tonga nerede?

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Büyük Okyanus’ta Polinezya ada öbeği içerisinde yer alan Tonda’da 6.4 büyüklüğünde deprem geldiğini duyurdu. Depremin, başkent Nuku’alofa’nın 85 km kuzeyinde, yerin 100 km altında meydana geldiği bildirildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Ölü ya da yaralı sayısı henüz bilinmiyor.

TONGA NEREDE?

Tonga ya da resmî adı ile Tonga Krallığı, Büyük Okyanus’ta Polinezya ada öbeği içerisinde yer alan ve coğrafi olarak Okyanusya kıtasına dahil edilen bir ada ülkesidir. Tonga Krallığı adı konulan 172 ada ve mercan adasından (toplamda 177 ada) oluşmakta olup, bu adalardan sadece 36 tanesinde nüfus yaşamaktadır. Tonga aynı zamanda İngiliz Milletler Topluluğunun bir üyesidir. Ülkenin başkenti Nukuʻalofa’dur.