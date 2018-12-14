Trafikte akılalmaz anlar! Önce sopayla saldırdı, hızını alamayınca…

Meksika’da kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Sürücülerin kimliklerinin açıklanmadığı olayda, yol kavgasında deliye dönen ilk kadın sürücü, diğer kadın sürücünün arabasına beyzbol sopası ile saldırdı.
Aracına saldırı sonrası neye uğradığını şaşıran diğer sürücü ise araçtan inerek yol kenarında olanları izlemeye başladı. Arabaya zarar veren sürücünün öfkesi bir türlü dinmeyince, tekrar arabasına binerek direksiyonu az önce zarar verdiği araca çevirdi.
Defalarca araca çarpan kadın ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
Tüm son dakika haberleri için tıklayın.