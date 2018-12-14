Trafikte akılalmaz anlar! Önce sopayla saldırdı, hızını alamayınca…

Meksika'da iki sürücünün trafikte yaşadığı tartışma ülkede en çok konuşulan görüntüler arasına girdi. Sürücülerden biri öfkesini üzerinden atamayınca, tartışığı kişinin aracına sopayla saldırdı. Bununla da yetinmeyen öfkeli sürücü, direksiyon başına geçerek bu kez de aracıyla diğer otomobile çarptı.

Meksika’da kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Sürücülerin kimliklerinin açıklanmadığı olayda, yol kavgasında deliye dönen ilk kadın sürücü, diğer kadın sürücünün arabasına beyzbol sopası ile saldırdı. Aracına saldırı sonrası neye uğradığını şaşıran diğer sürücü ise araçtan inerek yol kenarında olanları izlemeye başladı. Arabaya zarar veren sürücünün öfkesi bir türlü dinmeyince, tekrar arabasına binerek direksiyonu az önce zarar verdiği araca çevirdi. Defalarca araca çarpan kadın ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

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