Trump, Esad’a suikast düzenlemek istemiş

ABD'de eski başkan Richard Nixon'ı istifaya götüren Watergate skandalını ortaya çıkaran kıdemli araştırmacı gazeteci Bob Woodward yeni kitabını ABD Başkanı Donald Trump hakkında yazdı. Kitapta, Trump'ın 'Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın öldürülmesini istediği' iddiasından, Beyaz Saray'da 'ulusal güvenlik kaygısıyla' Trump'ın önünden belgelerin çalındığına dair birçok iddia var.

ABD basını “Korku: Beyaz Saray’da Trump” kitabını konuşuyor… Trump’ın eski avukatları ve danışmanlarından birçok alıntının yer aldığı kitaptaki detaylar ise ABD’nin yönetimindeki Trump’ın ülkeyi nasıl yönettiğini gözler önüne seriyor.

Kitapta Trump’ın eski avukatının, Rusya soruşturmasında ifade vermesi durumunda ‘hapse girebileceği’ uyarısında bulunduğu da öne sürülüyor. ‘Korku: Beyaz Saray’da Trump’ adlı kitabın ana konusu, ABD Başkanı Trump’ın, kendisi ve tüm ülke için felakete neden olabilecek ‘dürtülerini kontrol etmek ve felaketleri engellemek’ için yakın çevresinin çevirdiği ‘gizli entrikalar’. Woordward’ın tanıklar ve olayları bilen kaynaklarla yaptığı yüzlerce saatlik röportajlarından, kaynakların kendisine verdiği toplantı notlarından, günlükler ve resmi belgelerden oluşan kitabın bazı bölümleri The Washington Post gazetesinde yayımlandı.

Kitapta, Trump’ın üst düzey yardımcılarının ‘ulusal çıkarları ve güvenliği koruma’ adına bazı resmi belgeleri Trump’ın imzalamaması veya görememesi için masasından gizlice kaldırdıkları iddia edilirken gazeteci Woodward bunu ‘yönetim kadrosunun darbesi ve sinir krizi’ olarak tanımlıyor.

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TRUMP: KÖTÜ BİR KİTAP DAHA

Trump yönetiminde Beyaz Saray’ın işleyişine dair alıntılar bulunan kitapla ilgili Salı günü The Daily Caller’a konuşan ABD Başkanı, kitap için “Kötü bir kitap daha” dedi ve gazeteci Woodward’ın kitaptakileri uydurduğunu ve ‘güvenilirlik sorunu olduğunu’ söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders da kitap için “Uydurma hikayeler içeriyor, yanlışlarla dolu” dedi. Sanders, kitabın büyük bir bölümünün Beyaz Saray’a küskün eski çalışanların ifadelerine dayandırılarak ‘uydurulduğunu, Trump’ı kötü gösterme amacı taşıdığını’ söyledi.

“LANET OLSUN, ESAD’I ÖLDÜRELİM”

Kitapta, Trump’ın dünya meseleleriyle ilgili bilgisizliği ve duyarsızlığının ulusal güvenlik ekibini de zora soktuğu belirtiliyor. Washington Post gazetesinin aktardığına göre, Suriye’de Nisan 2017’de ‘kimyasal saldırı düzenlendiği’ iddialarının ortaya çıkmasıyla Trump’ın Savunma Bakanı Jim Mattis’le yaptığı görüşmeye dair de alıntılar var.

Kitabın iddiasına göre Trump, Mattis’i arayıp ‘diktatörün sonun getirilmesi’ talimatını ‘”Esad’a suikast düzenlenmesini istiyorum” diyerek verdi. Woodward, Trump’ın “Lanet olsun, onu öldürelim! (Suriye’ye) girelim ve öldürelim” dediğini öne sürdü. Mattis de Trump’a bununla ‘acilen ilgileneceğini’ söyledi ama telefonu kapattıktan sonra üst düzey yardımcısına “Bunların hiçbirini yapmayacağız. Çok daha ölçülü olacağız” dedi. Uluslararası güvenlik ekibi de Trump’ın sonunda verdiği daha ‘geleneksel hava saldırıları seçeneklerini’ geliştirdi.

“ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ GİBİ”

Kitapta, Trump’ın Kuzey Kore ile yaşanan füze krizini ve ABD’nin Kuzey Kore’den atılabilecek bir füzeyi Alaska’dan saniyeler içinde tespit edebilecek istihbarat operasyonu dahil ABD’nin bölgedeki faaliyetlerini de ciddiye almadığı ve hükümetin kaynaklarını Kore Yarımadası için harcamasını sorguladığı yazıyor.

Mattis, Trump’a “Bunu, 3. Dünya Savaşı’nı önlemek için yapıyoruz” açıklaması yapsa da Trump’ın toplantıyı terk etmesiyle Mattis yakınlarına ABD Başkanı’nın ‘algısının ortaokul öğrencisi gibi’ olduğunu söyledi.

ANLAŞMAYI MASADAN ÇALMIŞLAR

Üst düzey yetkililerin Trump’ın masasından belge kaçırmalarıyla ilgili bölümde de Beyaz Saray’ın eski baş ekonomi danışmanı Gary Cohn’dan bahsediliyor. Trump’ın ticaret konusundaki sert milliyetçi tutumunu yatıştırmak isteyen Cohn’un, Güney Kore’yle ticari anlaşmadan çekilmeyi öngören bir mektubu imzalamaması için Trump’ın ‘masasından çaldığı’ belirtiliyor.

Kitaba göre Cohn daha sonra bir yakınına ‘ulusal güvenliği korumak için mektubu kaldırdığını ve Trump’ın mektubun orada olmadığını fark etmediğini’ söyledi. Benzer bir durumun Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’yla (NAFTA) ilgili bir belge için de yaşandığı söyleniyor.