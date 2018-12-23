Trump inat etti, hükümet resmen kapandı

Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar örmek için istediği, Kongre'deki Demokratların ise karşı çıktığı ödeneğin bütçe tasarısına eklenmemesi sonrası, ABD'de federal hizmetler kısmen durdu. Bu haber yazılırken ABD'de 1 gün 56 dakikadır hükümet yok.

ABD Başkanı Trump bütçeye Meksika sınırına örmek istediği duvar için en az 5 milyar dolarlık ek ödenek istiyor. Kongre’deki Demokratlar ise ek ödeneğe karşı çıkıyor. Beyaz Saray ve Kongre’nin yeni bütçe üzerinde anlaşamaması nedeniyle kamu kuruluşlarının yaklaşık dörtte biri gece yarısından itibaren ödeneksiz kaldı.

Bu İç Güvenlik, Ulaştırma, Tarım ve Adalet bakanlıklarının faaliyetlerinin durmaya başlayacağı, ulusal park ve ormanların da kapanacağı, yüzbinlerce kamu çalışanının ücret almadan çalışmak ya da zorunlu izne çıkmak zorunda kalacağı anlamına geliyor. Trump, hükümet kapanmadan kısa süre önce Twitter hesabından yayınladığı görüntülü mesajda soruna çözüm bulmanın Demokratlar’ın sorumluluğu olduğunu ifade etti ve büyük harflerle “Güzel ülkemizin sınır güvenliği olmalı” yazdı. Önde gelen Demoktat Kongre üyeleri ise Trump’ı “öfke nöbeti” geçirerek ateşi körüklemekle suçladı.

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HÜKÜMET NASIL KAPANDI?

Çarşamba günü, federel kurumların 8 Şubat’a kadar açık kalmasını sağlayacak geçici bir bütçe Kongre’den geçmişti ancak bu bütçede Trump’ın istediği “duvar ödeneği” bulunmuyordu. Trump ise ödeneğin yer almadığı bir bütçeyi imzalamayacağını açıkladı. Cumhuriyetçilerin şu an için çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, salt çoğunlukla 5,7 milyar dolarlık duvar ödeneğine destek verdi ancak bütçe tasarısının ABD Kongresi’nin üst kanadı olan Senato’da da en az 60 oy alması gerekiyor. Cumhuriyetçilerin Senato’daki sandalye sayısı ise 51.Temsilciler Meclisi’ndeki sandalye dağılımı da Ocak ayından itibaren değişecek. Kasım ayında yapılan ara seçimlerle birlikte Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk Demokratlara geçti. Ocak ayında yeni Kongre üyelerinin göreve başlamasıyla Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar daha fazla söz sahibi olacak. ABD federal hükümeti benzer bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle bu yıl 2 kez daha kapanmak zorunda kalmıştı. Bazı federal kamu kuruluşları 20-23 Ocak arası kapalı kalmış, aynı durum 9 Şubat’ta da birkaç saatliğine yeniden yaşanmıştı. ABD’nin Meksika sınırına duvar örmek, Trump’ın 2016’daki başkanlık seçimi kampanyasının ana vaatlerindendi.

Daha önce 2013 yılında ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD hükümeti 16 gün kapanmış ve hiçbir kamu dairesi çalışmamıştı. ABD’deki düzenlemeye göre, Kongre kalıcı bütçe onaylanana kadar geçici ek bütçelerle arayı kapatamazsa “hükümet kapanıyor” ve acil ve temel hizmetler dışında tüm kamu faaliyetleri duruyor.

MAAŞ SONRA VERİLECEK

Kapatmadan muaf olmayan personele, kapatma dönemlerinde “izinli” olduklarını bildiren mektuplar gönderiliyor ve ücretleri bu süre içinde ödenmiyor. 2013 yılındaki son kapatmada yaklaşık 850 bin federal kamu çalışanına izin bildirimi yapıldı. Bu, toplam federal kamu çalışanlarının yüzde 40’ını oluşturuyor.

Kapatma sona erdiğinde, zorunlu izne çıkarılan kamu çalışanlarının ödemeleri hemen her zaman geriye doğru yani kapatma dönemini de kapsayacak şekilde yapılmaya başlanıyor. İzne çıkarılmayan temel kamu hizmetlerinde çalışanların da maaşları kesiliyor ama onlar çalışmayı sürdürüyorlar.

Ordu mensupları ile hava trafik kontrolü, sağlık hizmetlerinin önemli bölümü, afet yardım çalışmaları, elektrik idaresi, cezaevleri, sosyal güvenlik ve diğer kamu yardımları alanında çalışanlar genellikle kapatma dönemlerinde çalışmaya devam ediyor. Fakat birçok diğer kamu faaliyeti sekteye uğruyor. 2013 yılındaki hükümet kapatma sırasında ulusal parkların kapanması, vize ve pasaport hizmetleri aksaması çok tepki almıştı.