Trump şaşırttı… Gitmeme kararı aldı

ABD Başkanı Donald Trump bugün şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Trump, bu hafta gerçekleşmesi planlanan Güney Amerika turuna katılmacağını duyurdu. Trump'ın kararının arkasında, Suriye'de sıcak gelişmelerin olmasının yattığı aktarıldı. Öte yandan ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ne çağrısı saat 22:00'de oylanacak.

ABD Başkanı Trump, Güney Amerika ziyaretini iptal etti. Bu hafta Güney Amerika’da temaslarda bulunacak ve önce Peru ve Kolombiya’ya gidecek Trump’ın bu ziyaretlerini iptal ettiği ve gerekçe olarak da Suriye’de yaşanan gerilimi gösterdiği açıklandı.

Beyaz Saray Basın Temsilcisi Sarah Sanders tarafından yapılan açıklamada, “Başkan’ın isteğiyle, Başkan Yardımcısı ziyarette bulunacak. Başkan, Amerika’nın Suriye’ye vereceği yanıtı kararlaştırmak üzere ve Dünya çapında yaşanan gelişmeleri takip etmek için ABD’de kalacaktır” ifadesini kullandı.

Trump’ın bu kararı akıllara, “ABD, yakın zamanda Suriye’ye bir operasyon mu düzenleyecek” sorusunu getirdi.

ABD’den Birleşmiş Milletler’e çağrı

Öte yandan ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne bir çağrıda bulundu. Reuters’ın diplomatlara dayandırdığı haberinde, Suriye’deki kimyasal silah kullanımının soruşturulması için oylama yapılması çağrısında bulundu. ABD’nin Suriye tasarısı saat 22:00’de oylanacak.

Tasarının geçmesi için BMGK’dan 9 kabul oyu çıkması ve Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve ABD’den veto alınmaması gerekiyor. Fakat Reuters’a konuşan diplomatlar Esad’ı destekleyen Rusya’nın tasarıyı veto edeceğini söylüyor.