Trump uyarıları dinlememiş!

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'da seçimden zaferle ayrılan Putin'i telefonla arayarak tebrik etti. Trump'ın, ulusal güvenlik danışmanlarının aksi yöndeki uyarılarını dinlemediği öne sürüldü.

ABD’nin çok okunan gazetelerinden Washington Post’ta yer alan iddiaya göre Trump’ın, söz konusu görüşmeyle ilgili Beyaz Saray’daki danışmanlarının ikazlarını dinlemediği belirtildi.

İddiaya göre Trump, Putin’i ‘tebrik etmemesi’ konusunda kendisini uyaran ulusal güvenlik danışmanlarının aksine, Rusya liderini ‘seçim başarısından dolayı’ tebrik etti.

Öte yandan danışmanların, son günlerde gündem olan Rusya ve İngiltere arasındaki ajan krizinin de konuşulması tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi.

Ancak Trump’ın bu tavsiyeye de uymayarak ajans konusundan bahsetmediği ifade edildi.

Washington Post haberinde, Trump’ın yapılan görüşmeyi ‘iyi bir konuşmaydı’ diye değerlendirdiği de vurgulanıyor.