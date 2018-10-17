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Trump yine şemsiyesini paylaşmadı

Geçtiğimiz ocak ayında eşi ve oğlunu yağan yağmura rağmen şemsiyesiz bırakan ABD Başkanı Donald Trump, yine şemsiyesini paylaşmamasıyla gündemde.

Sozcu.com.tr
android-time 00:30 17 Ekim 2018
Haberler Dünya
Geçtiğimiz ocak ayında eşi ve oğlunu yağan yağmura rağmen şemsiyesiz bırakan ABD Başkanı Donald Trump, yine şemsiyesini paylaşmamasıyla gündemde.

Davranış ve söylemleriyle tepkilerin odağı olan ABD Başkanı Donald Trump yine şemsiye kriziyle ülke gündeminde.

Beyaz Saray çıkışı eşi Melanie ile basın mensuplarının yanına giderek kısa bir açıklama yapan ABD Başkanı Trump konuşması sonrası eşini yağan yağmura rağmen şemsiyesiz bıraktı.

BUNU İLK KEZ YAPMIYOR

Donald Trump geçtiğimiz aylarda sahibi olduğu Florida’daki Mar-a-Lago golf kulübü dönüşünde uçağa binerken, eşi Melania ve oğlu Barron açıkta olmasına rağmen yağmurlu havada şemsiyeyi kendine tutmuş ve eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

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Son güncelleme: android-time 00:4317.10.2018
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