‘Trump’a ihanet etti’

Beyaz Saray’ın üst düzey ekonomi danışmanı Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu Amerika’nın ticaret politikası hakkında ayrıştırıcı açıklamalar yaparak Başkan Donald Trump’a ihanet etmekle suçladı.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Larry Kudlow, Trudeau'nun açıklamalarının tarihi Kuzey Kore zirvesi öncesinde Trump'ı zayıf göstereceğini söyledi. Kudlow, Trudeau'nun Trump'ın Cumartesi günü Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la yapacağı görüşme öncesinde Singapur'a gitmek için G-7 zirvesinden ayrılmasından sonra düzenlediği basın toplantısını ‘‘amatörce'' ve ‘‘toy'' olarak değerlendirdi.

Trump, Trudeau için yazdığı Twitter mesajında ‘‘hiç dürüst değil ve çok zayıf'' ifadelerini kullanmıştı.

Kudlow, Trudeau'nun sözlerinin Trump'ın ticaret tartışması konusunda zayıf da olsa varılan bir uzlaşı konusunda yapılacak ortak açıklamadan çekilmesine neden olduğunu kaydetti.

Kudlow CNN televizyonuna yaptığı açıklamada ‘‘Bir basın toplantısı düzenledi ve Amerika'nın kendilerine hakaret ettiğini söyledi. Kanada'nın kendi çıkarlarını koruması gerektiğiniz söyledi. Gümrük vergileri konusunda sorunun bizden kaynaklandığını söyledi. Bunun gerçek olmayan yanıysa şu, onların da çok ciddi gümrük vergileri var. Olan şu ki o bizi gerçekten sırtımızdan bıçakladı'' diye konuştu.

Trudeau, basın toplantısında Kanada'nın gelecek ay Trump'ın Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği'nden aldığı çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulama kararına misilleme niteliğinde önlemler alacaklarını söylemişti.

Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro ise Fox News kanalına yaptığı açıklamada ‘‘Başkan Donald Trump'la kötü niyetli diplomasi yapan ve onu kapıdan çıktığı sırada sırtından bıçaklamak isteyen liderler için cehennemde özel bir yer var'' dedi.