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Üçlü zirveye ilişkin ilk açıklama İran’dan geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Ankara'da yapılan Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona erdi. Putin, Erdoğan ve Ruhani'nin 1 saat 40 dakika süren görüşmesinden ilk açıklamalar İran'dan geldi. Reuters'ın İran Devlet Televizyonu'na dayandırdığı haberde İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, "Afrin'in kontrolünün Suriye ordusuna verilmesi gerek" dediği ifade edildi.

Sozcu.com.tr
android-time 15:07 4 Nisan 2018
Haberler Dünya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Ankara'da yapılan Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona erdi. Putin, Erdoğan ve Ruhani'nin 1 saat 40 dakika süren görüşmesinden ilk açıklamalar İran'dan geldi. Reuters'ın İran Devlet Televizyonu'na dayandırdığı haberde İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, "Afrin'in kontrolünün Suriye ordusuna verilmesi gerek" dediği ifade edildi.

Sarayda yapılan zirvede liderler, 1 saat 40 dakika boyunca Suriye'de ateşkesin sağlanması, Astana ve Soçi'de alınan kararların sahaya nasıl yansıdığı, sivil ölümlerin önüne geçilmesi, insani yardımlar, normalleşme sürecinin başlaması ve Türkiye'nin Suriye bağlamında terörle mücadelesi konularını görüştü.

Zirve sona ererken, liderlerin ortak basın toplantısı için gazetecilerin karşısına çıkması bekleniyor. Toplantının ardından Reuters haber ajansı, İran medyasına dayandırdığı haberde Ankara’daki kritik zirveyle ilgili ilk açıklamaların geldiğini duyurdu.

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Reuters’ın haberinde Ruhani’nin Putin ve Erdoğan’a Afrin’in durumuyla ilgili açıklamalarda bulunduğu belirtildi. Reuters’ın İran Devlet Televizyonu’na dayandırdığı haberde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, “Afrin’deki gelişmeler Suriye’nin toprak bütünlüğüne zarar verilmediği sürece faydalı olur. Bu bölgelerin kontrolü Suriye ordusuna verilmeli” dediği aktarıldı.

Ankara’daki kritik zirvenin ardından ortak açıklamanın İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin resmi internet sitesinden paylaşıldığı aktarıldı. Türkiye, İran ve Rusya liderleri Suriye’de sahada “sükunetin” sağlanması için ve çatışmasızlık bölgelerindeki sivillerin korunması için çabalarını artırmaya kararlı olduklarını belirtti.

Son güncelleme: android-time 15:4404.04.2018
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