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Ünlü iş adamına ahlaksız teklif

ABD'de geçtiğimiz günlerde canlı yayında uyuşturucu kullandığı görüntüler yayınlanan Tesla'nın kurucusu Elon Musk'a sıra dışı bir teklif geldi. XBlaze adlı porno şirketi Musk'a bir filmde oynaması için 150 bin dolar ve bir gün boyunca sınırsız esrar teklif etti.

Sozcu.com.tr
android-time 09:58 13 Eylül 2018
Haberler Dünya
Ünlü iş adamına ahlaksız teklif
ABD'de geçtiğimiz günlerde canlı yayında uyuşturucu kullandığı görüntüler yayınlanan Tesla'nın kurucusu Elon Musk'a sıra dışı bir teklif geldi. XBlaze adlı porno şirketi Musk'a bir filmde oynaması için 150 bin dolar ve bir gün boyunca sınırsız esrar teklif etti.

The Sun’ın haberine göre XBlaze adlı porno şirketinin CEO’su Jeff Dillon, Musk’ın ‘sonsuz enerjisinin ve kaşif ruhunun’ ortaya mükemmel bir ürün çıkarabileceğini belirtti. Dillon, Musk’ın yeraltı tüneli inşası projesine dayanarak bir porno film parodisi yaratabileceklerini söyledi.

Musk’ın kamera karşısında cinsel performans sergilemesine gerek olmadığını, yalnızca filme dahil olmasının bile yeteceğini belirten Dillon, hayatı boyunca unutamayacağı çekim anıları vadettiklerini ifade etti.

Musk canlı yayında esrar içmişti.

Musk canlı yayında esrar içmişti.

XBlaze’in teklifinin, Musk’ın Amerikalı komedyen ve sunucu Joe Rogan ile gerçekleştirdiği röportaj sırasında esrar içmesinin birkaç gün arkasından gelmesi dikkat çekti.

 

Son güncelleme: android-time 10:0413.09.2018
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