Ünlü modelden itiraf: Suçlu hissediyorum

Ünlü süper model Gigi Hadid, varlıklı bir aileden geldiği için kendini ayrıcalıklı hissettiğini, bu nedenle de modellik mesleğine başlarken suçluluk duygusu taşıdığını söyledi.

Gigi Hadid, dünyaca ünlü bir süper model olmasının yanı sıra eski model ve Real Housewives of Beverly Hills dizisi yıldızı Yolanda Hadid ile milyarder Muhammed Hadid’in kızı.

23 yaşındaki yıldız, Vogue Avustralya’nın Temmuz 2018 sayısına hem kapak pozu verdi hem de kariyeri hakkında konuştu.

Hadid, verdiği röportajda, modellik kariyerine başlarken büyük suçluluk hissettiğini, çünkü ayrıcalıklı bir aileden geldiğini belirtti. Ünlü model, “Ayrıcalıklı bir aileden geldiğimi biliyorum, dolayısıyla bu işe başladığımda bu ayrıcalık bana büyük suçluluk duygusu hissettirdi” dedi.