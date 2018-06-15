Ünlü sunucu kıyafeti yüzünden canlı yayında işinden oldu!

Kuveytli sunucu Amal El-Avadi, sunucusu olduğu şov programının canlı yayını sırasında işinden kovuldu. Kovulmanın nedeni ise izleyicilerin sunucunun kıyafetini beğenmemesi olarak açıklandı.