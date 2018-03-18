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Ünlü yarışmayla nam salmıştı! ‘Yılanların efendisi’nin feci sonu

Katıldığı yarışma programından sonra dünya çapında büyük bir üne kavuşan Ebu Zarrin Hüssin feci bir şekilde hayatını kaybetti. Hüssin, gittiği bir evde yakaladığı bir yılan tarafından ısırıldı.

android-time 17:50 18 Mart 2018
Haberler Dünya
Ünlü yarışmayla nam salmıştı! ‘Yılanların efendisi’nin feci sonu
Katıldığı yarışma programından sonra dünya çapında büyük bir üne kavuşan Ebu Zarrin Hüssin feci bir şekilde hayatını kaybetti. Hüssin, gittiği bir evde yakaladığı bir yılan tarafından ısırıldı.

Yılanlarla iletişime geçmesiyle bilinen Malezyalı Hüssin, ülkede yılanları yakalamaya çalışan bir ilk yardım ekibinin başındaydı ve kariyeri boyunca yüzlerce yılanı öldürmeden toplayarak bölgede nam salmış bir isimdi.

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“Yetenek Sizsiniz Asya” bile yarışan ve bir yıldız olarak ünlenen Hüssin, gittiği bir evde yakaladığı bir yılan tarafından ısırıldı.

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Kısa süre sonra ilk yardım ekipleri olay yerine gelse de yılanın zehri genç adamın vücuduna yayıldı.

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Bu birimlerden birinin başında da 33 yaşındaki Ebu Zarin Hüssin vardı.

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Yılanlarla iletişime geçerek onları sakinleştirmenin yöntemini bulan Hüssin, önceki gün ülke basınının gündemindeydi.

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