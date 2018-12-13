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Ünlülerin dublöründen milyonluk dava!

Hollywood dünyası son yılların en yüksek tazminat davasıyla çalkalanıyor. Ünlü oyuncu Milla Jovovich'in dublörü, geçirdiği kaza sonrası 2.2 milyon sterlin (15 milyon TL) değerinde tazminat davası açtı.

Sozcu.com.tr
android-time 13:55
Haberler Dünya
Ünlülerin dublöründen milyonluk dava!
Hollywood dünyası son yılların en yüksek tazminat davasıyla çalkalanıyor. Ünlü oyuncu Milla Jovovich'in dublörü, geçirdiği kaza sonrası 2.2 milyon sterlin (15 milyon TL) değerinde tazminat davası açtı.

37 yaşındaki İngiliz vatandaşı Olivia Jackson, 2015 yılına dek Hollywood filmlerinin aranan dublörleri arasındaydı. Star Wars, Guardians of the Galaxy ve Mad Max gibi filmlerde rol alan Jackson’ın hayatı, Milla Jovovich’i üne kavuşturan Resident Evil serisine katılmasıyla değişti.

Milla Jovovich.

Milla Jovovich.

Serinin son filminde Jovovich’in dublörlüğünü yapan Jackson, bir motosiklet sahnesinde korkunç bir kaza geçirdi. Hava şartları nedeniyle önce iptal edilen sonra devam kararı verilen çekimlerde, Jackson’ın kullandığı motor çekim araçlarından biriyle çarpıştı.

Jackson onlarca filmde dublör olarak yer almıştı.

Jackson onlarca filmde dublör olarak yer almıştı.

Kazada ağır şekilde yaralanan Jackson, 17 gün boyunca komada kaldı. Omurgası hasar alan genç kadın, yoğun tedavi sürecinin ardından hayata tutunsa da sol kolunu kaybetti.

Jackson kazada ağır yaralandı.

Jackson kazada ağır yaralandı.

Hayatının tamamen değiştiğini, yılda 220 bin sterlin (1.5 milyon TL) kazandığı işini yapamaz hale geldiğini ifade eden Jackson yapım şirketine dava açtı.

Genç kadın kazada yolunu kaybetti.

Genç kadın kazada yolunu kaybetti.

Jackson, 2019 yılının ilk aylarında görülmesi beklenen davayı kazanırsa 2.2 milyon sterlin (15 milyon TL) tazminat alacak

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Son güncelleme: android-time 13:5713.12.2018
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