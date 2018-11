Uydu görüntülerine uzmanlar bile inanamadı… Manhattan’dan 5 kat büyük!

LiveScience’ın haberine göre, ay başında uydu görüntülerinde Pine Adası buzulunda fark edilen kırığın, 29 Ekim’de koptuğu tespit edildi.

New York’un ticari ve kültürel merkezi Manhattan’ın 5 katı, 300 kilometrekare büyüklüğündeki buzul parçasının gün içinde küçük parçalara bölündüğü belirtildi.

Hollanda’da Delft Teknoloji Üniversitesi Jeoloji ve Uzaktan Algılama Bölümü’nde görevli Yardımcı Doçent Stef Lhermitte, buzullardan kopuşun haftalar ya da aylar süreceğinin tahmin edildiğini belirtti. Lhermitte, ay başında fark edilen kırığın bu kadar çabuk buzuldan ayrılmasını şaşırtıcı bulduğunu söyledi.

#sentinel1 shows the rapid evolution from a rift across Pine Island Glacier in September to the calving of ~300km² of icebergs end of October, where the largest iceberg (226km²) will be named B-46 by NIC @CopernicusEU 1/2 pic.twitter.com/kQ7QyE6I7h

